بعد مراوغة إثيوبيا.. ثورة عبر "تويتر" لدعم الجيش المصري

في ظل مراوغة إثيوبيا، بشأن ملف سد النهضة، وتضارب تصريحاتها، حول ملء الخزانات، فهناك تصعيد مصري سوداني متوقع، جراء تعثر المفاوضات والتعنت الإثيوبي، لذا دعم الشعب المصري جيشه بهاشتاج "#ادعم جيش مصر"، حفاظًا على أمنها وشعبها.





ودشن رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، هاشتاج "ادعم جيش مصر"، للتعبير عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش ضد أي خطر يطال مصر.





مراوغة إثيوبيا بشأن سد النهضة



تواصل وزارة الري الإثيوبية مناوراتها ورفضها لتوقيع اتفاق عادل وشامل لقضية سد النهصة، زاعمة أن مواقف ومطالب مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

وتضاربت تصريحات إثيوبيا، بشأن ملء خزانات سد النهضة على لسان وزير الرى سيليشى بيكيلى، فتارة تعلن بدء الملء ثم سرعان ما تنفي.

وجاءت المراوغة الإثيوبية بعد يوم من نشر وكالة الأنباء العالمية رويترز صورًا بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التى تزعم أديس أبابا تعثرها بسبب كلًا من مصر والسودان، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظى بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.

وبعد تعثر المفاوضات، من المقرر، أن ترفع كلًا من مصر والسودان، تقريرها إلى الاتحاد الأفريقي، وبعدها يتم بحث الأمر، وما إذا كان سيتم بحث عقد قمة أخرى لقيادات الدول الثلاث.

أمن بيتك وأهلك



وسارع الشعب المصري لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش، عبر هاشتاج "#ادعم جيش مصر"، حيث يقول محمود عزيز، "الحكاية دلوقتي مش الرئيس السيسي ولا الحكومة تماما.. الحكاية دلوقتي أمن قومي.. ولا سيبك من أمن قومي دي علشان كلمة كبيرة، الحكاية دلوقتي أمن بيتك وأهلك".

ندعم الجيش ضد أي خطر



بينما تابع عيد خلف الله "حفظ الله مصر وأهلها وجيشها من كل مكروه وسوء #ادعم بكل ما أملك الجيش المصري ضد أي خطر يهدد أمن واستقرار مصر من كل النواحي والأماكن وضد أي عدو قريب كان أو بعيد".

مع مصر وقيادتها