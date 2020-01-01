بعد مراوغة إثيوبيا.. ثورة عبر "تويتر" لدعم الجيش المصري

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:49 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
ياسمين مبروك
في ظل مراوغة إثيوبيا، بشأن ملف سد النهضة، وتضارب تصريحاتها، حول ملء الخزانات، فهناك تصعيد مصري سوداني متوقع، جراء تعثر المفاوضات والتعنت الإثيوبي، لذا دعم الشعب المصري جيشه بهاشتاج "#ادعم جيش مصر"، حفاظًا على أمنها وشعبها.

ودشن رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، هاشتاج "ادعم جيش مصر"، للتعبير عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش ضد أي خطر يطال مصر.

مراوغة إثيوبيا بشأن سد النهضة

تواصل وزارة الري الإثيوبية مناوراتها ورفضها لتوقيع اتفاق عادل وشامل لقضية سد النهصة، زاعمة أن مواقف ومطالب مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

وتضاربت تصريحات إثيوبيا، بشأن ملء خزانات سد النهضة على لسان وزير الرى سيليشى بيكيلى، فتارة تعلن بدء الملء ثم سرعان ما تنفي.

وجاءت المراوغة الإثيوبية بعد يوم من نشر وكالة الأنباء العالمية رويترز صورًا بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التى تزعم أديس أبابا تعثرها بسبب كلًا من مصر والسودان، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظى بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.

وبعد تعثر المفاوضات، من المقرر، أن ترفع كلًا من مصر والسودان، تقريرها إلى الاتحاد الأفريقي، وبعدها يتم بحث الأمر، وما إذا كان سيتم بحث عقد قمة أخرى لقيادات الدول الثلاث. 

أمن بيتك وأهلك

وسارع الشعب المصري لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش، عبر هاشتاج "#ادعم جيش مصر"، حيث يقول محمود عزيز، "الحكاية دلوقتي مش الرئيس السيسي ولا الحكومة تماما.. الحكاية دلوقتي أمن قومي.. ولا سيبك من أمن قومي دي علشان كلمة كبيرة، الحكاية دلوقتي أمن بيتك وأهلك".

ندعم الجيش ضد أي خطر

بينما تابع عيد خلف الله "حفظ الله مصر وأهلها وجيشها من كل مكروه وسوء #ادعم بكل ما أملك الجيش المصري ضد أي خطر يهدد أمن واستقرار مصر من كل النواحي والأماكن وضد أي عدو قريب كان أو بعيد".

مع مصر وقيادتها

أما حسام دياب يقول "مع مصر وقيادتها في أي قرار يتخذ بعد إعلان إثيوبيا رسميا ملء سد النهضة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مياه سد النهضة مصر عبد الفتاح السيسي دعم مصر جيش مصر التعنت الاثيوبي الاثيوبي إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 13 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ نصف ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

هاني خلاف: تطابق في الرؤى بين مصر والسودان حول طبيعة معالجة أزمة سد النهضة

سد النهضة.. "أفريقية النواب": بيان الخارجية كشف للعالم تعنت أثيوبيا

عاجل من وزارة الخارجية بشأن التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة

أديب عن مفاوضات سد النهصة: "يا روح ما بعدك روح" (فيديو)

كيف ردت مصر على اتهام إثيوبيا بالهروب من تفاوض سد النهضة؟

وزراء الخارجية العرب يرفضون أي إجراء يمس بحقوق أطراف مياه النيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

10:31 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام