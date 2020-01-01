تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:47 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسراً 24.190 نقطة ليصل إلى مستوى 5063.47 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.52% خاسراً 29.010 نقطة ليصل إلى مستوى 5524.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 19.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4148.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسراً 21.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4140.72 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 84.6 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار كويتي عبر 4013 صفقة.


 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.20%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 6.41%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم شركة رمال الكويت العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.22% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.59%، ثم سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 7.99%.

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