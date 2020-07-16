تطور جديد.. إنتر ميلان يتراجع عن موقفه بشأن انتقال لاوتارو إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي انتر ميلان يدرس التراجع والموافقة على عرض نادي برشلونة لضم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفضه في وقت سابق.





ويستهدف نادي برشلونة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال فترة الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة النيراتزوري بالموسم الحالي.





وكان نادي انتر ميلان رفض عرضا من برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز مقابل 70 مليون يورو بالإضافة للظهير الأيسر جونيور فيربو





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي انتر ميلان يفكر في التراجع عن قراره السابق برفض العرض الكتالوني، وذلك بعد دراسة وتحليل السوق حاليًا حيث اتضح لمسئولي النادي الإيطالي أن عرض البرسا مناسب جدًا للاعب.





كما يري مسئولو انتر ميلان أن اللاعب الشاب جونيور فيربو سيكون إضافة للفريق في ا لموسم الجديد، بفضل الخبرات التي اكتسبها مع برشلونة أو خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا الفائز بكأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا.





ومن المنتظر أن يواصل الطرفين المفاوضات خلال الفترة المقبلة لحسم مصير الصفقة بشكل نهائي.