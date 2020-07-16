الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع عبر هذا الرابط

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع عبر هذا الرابط

استعدادا لامتحان مادة علم النفس والاجتماع، يبحث الطلاب والطالبات عن رابط المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع؛ تسهيلا عليهم معرفة المنهج ومراجعته مراجعة دقيقة قبل أداء المادة يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يوليو لعام 2020.

وعن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم لطلاب وطالبات الثانوية العامة، المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع لكي يطلعون على نماذج وأسئلة مهمة قبل تأدية الامتحان، وهذا يكون عبر رابط thanaweya.

ومن المؤكد أن تتكون المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع من 56 محاضرة منهم 36 محاضرة لعلم النفس و20 محاضرة لعلم الاجتماع، بجانب مجموعة من الأسئلة السريعة والمهمة التي تشمل المنهج وتهيأ الطالب للامتحانات يوم الأحد المقبل.

وتهدف المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع إلى عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم النفس وحلها بشكل نموذجي، بجانب عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم الاجتماع وحلها بشكل نموذجي، كما تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي علم النفس وعلم الاجتماع من خلال عرض جميع الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام وحلها بشكل مفصل ونموذجي.

وعن رابط المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع إليكم الرابط التالي وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم فقط (( اضغط هنا ))

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم مادة الجيولوجيا يوم الأحد المقبل وطلاب الشعبة العلمية رياضيات مادة التفاضل والتكامل، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع، وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات هذا العام.

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مادة علم النفس والاجتماع مادة علم النفس علم النفس والاجتماع الثانويه العامة 2020

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