هبوط جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مستكملة تراجعها التي بدأت بالأمس ، علي خلفية توارد أنباء عن تحركات عسكرية  فى الجانب الغربى و ليبيا.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10585 نقطة، 
 كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 1443 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة.


وإختتمت البورصة  المصرية تداولات  أمس الأربعاء على تراجعات جماعية للمؤشرات بعد أن قلصت كافة مكاسبها الصباحية و تحولت مجتمعة للمنطقة الحمراء بمبيعات مكثفة من الافراد المصريين على كافة الاسهم الصغيرة و المتوسطة لتمتد للأسهم القائدة بالرغم من تسجيل كافة المؤسسات صافى شراء ، و الذى جاء على خلفية توارد أنباء عن تحركات عسكرية  فى الجانب الغربى و ليبيا مع أنباء معززة بصور فضائية بالبدء فى ملء السد الاثيوبى و الذى نفته اثيوبيا باعتذار رسمى مبررة تلك المياه بأنها نتيجة امطار موسمية ، إلا أن المؤشرات قد أغلقت على تراجعات كبيرة و خاصة مؤشر الافراد السبعينى الذى تراجع بنسبة 3.85% منهيا عند 1461 نقطة 

و أنهى المؤشر الرئيسي  للبورصة تعاملاته على تراجع بنسبة 2.36.% ، و الذى جاء بقيم تداول سجلت 1.523 مليار جنيه بحجم تداول 598 مليون سهم من خلال 57571 صفقة بالتداول على 190 ورقة مالية ، ربحت منها 14 ورقة فقط و تراجعت 159 ورقة فيما ظلت على ثبات 17 ورقة دون تغيير ،ليتراجع راس المال السوقى ب 15.251 مليار جنيه مسجلا 580.684 مليار جنيه..

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