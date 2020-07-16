روسيا تسجل 6428 إصابة و167 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 6428 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس مقابل 6422 أمس الأربعاء، مع تراجع الإصابات بشكل لافت في العاصمة موسكو.


ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 752797، منها 11937 حالة وفاة، بعد تسجيل 167 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 156 في الإحصائية السابقة.

 

وتماثل 8443 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتصبح حصيلة المتعافين 531692 شخصا.

 

وأشارت التقرير، إلى أن 24,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو من 628 أمس إلى 531 اليوم، مع تراجع الوفيات أيضا من 29 إلى 24.

 

بذلك وصل إجمالى الحالات المسجلة في المدينة إلى 231801، منها 4258 حالة وفاة و168955 حالة شفاء، بعد تعافي 1145 شخصا خلال آخر 24 ساعة.

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