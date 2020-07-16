الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا للشعبة العلمية "علوم".. حل أسئلة كتاب الوزارة (إجابات نموذجية)





ننشر لكم المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2020، للشعبة العلمية "علوم" المقرر أدائها يوم الأحد القادم الموافق 19 يوليو 2020.





المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا

وإليكم حل أسئلة كتاب الوزارة وإجابات نموذجية على مادة الجيولوجيا، تسهيلا على الطلاب معرفة املنهج كاملا مع الاستعداد لأداء الامتحان لحصد اعلى الدرجات.





ومن جهتهم، عكف المدرسين في مادة الجيولوجيا وخبراءها على وضع ملخصات ومراجعات لمساعدة طلاب 3 ثانوي القسم علمي علوم في تجاوز مادة الجيولوجيا، يوم الاحد المقبل.





أسئلة مادة امتحان الجيولوجيا تتكون من 45 سؤالًا وتكون الاسئلة متنوعة ما بين اختياري واجباري وأسئلة موضوعية وكذلك مقالية ويكون توزيع درجات امتحان الجيولوجيا بحيث تكون الاسئلة من رقم 1 إلى 3 اختياري وكل سؤال منها درجة واحدة.





الاسئلة من رقم 4 إلى رقم 6 وتكون اجبارية و كل منها درجة واحدة.

الاسئلة من رقم 7 إلى 9 اجبارية وكل منها درجتين.

السؤال 10 يكون اختياري وعليه درجة واحدة.

الاسئلة من رقم 11 حتي رقم 15 اجبارية وعلى كل منها درجة واحدة.

السؤال 16 يكون اختياري وعليه درجتان.

السؤالان 17 و18 اجباري وعلى كل منهما درجتان.

الاسئلة من 19 حتى 21 اختياري وعلى كل منها درجة واحدة.

الاسئلة من 22 إلى 24 اجباري وعلى كل منها درجة واحدة.

الاسئلة من 25 إلى 27 اجباري وعلى كل منها درجتين.

السؤال 28 إختياري وعليه درجة واحدة.

الأسئلة من 29 إلى 33 اجباري وعلى كل منها درجة واحدة.

السؤال 34 اختياري وعليه درجتين.

السؤالين 35 و 36 اجباري وعلى كل منهما درجتين.

السؤال 37 اختياري وعليه درجة واحدة.

الاسئلة من 38 حتى 42 اجباري وعلى كل منهم درجة واحدة.

السؤال 43 اختياري وعليه درجتان.

السؤالان 44 و 45 اجباري وعلى كل منهما درجتان.



