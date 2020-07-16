"التأمين" يكشف تفاصيل صرف التعويضات لمتضرري حريق طريق الإسماعيلية

قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن الدولة لا تتخلى عن مواطنيها تحت أي ظرف، موضحا أن التحقيقات جارية حتى الآن في حادث خط بترول "شقير مسطرد"، ولم يصدر تقريرا حتى الآن، منوها بأنه على حسب قرار النيابة تكون التغطيات التأمينة.





وأشار "لبيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن كافة تلفيات وخسائر الحادث سيحرر بها محضر واحد فقط، ولكن على كل متضرر أن يثبت ملكيته للسيارة التي تعرضت للتلف سواء جزئي أو كلي.





وأضاف أن السيارات المؤمن عليها ستحصل على ما يعرف بالتعويض التكميلي، حيث يكون التعويض على جسم السيارة، منوها بأنه لو كان التلف بالسيارة كلي فأن صاحبها يحصل على قيمة السيارة بالكامل أو القيمة السوقية لها من شركة التأمين.





وعن السيارات الغير مؤمن عليها، أوضح أن دور الدولة سيظهر في هذه الحالة، منوها بأن صندوق الحوادث المجهلة سيصرف 40 ألف جنيه في حالة الوفاة، أو إصابة نتج عنها عجز، وذلك في حالة التأمين على السيارة، منوها بأنهم لا يمكنهم صرف التعويضات إلا بعض انتهاء تحقيقات النيابة، واستكمال المستندات، ويمكن التقديم عبر موقع مجمع التأمين على الإنترنت للحصول على التعويض.





وكانت قد احتاجت قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة 50 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق الضخم.





ونحجت قوات الدفاع المدني تنسيقا مع القوات المسلحة ووزارة البترول، في السيطرة على حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر.





ودفعت الحماية المدنية بوزارة الداخلية بسيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، والحماية المدنية بالسويس، والحماية المدنية بالإسماعيلية، والحماية المدنية بالقليوبية، بـ 30 سيارة إطفاء، إضافة إلى سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، ووزارة البترول، ووصل إجمالي السيارات 50 سيارة.





كما انتقل اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولى مدير المرور والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لموقع حريق ناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لمتابعة جهود السيطرة والاخماد والوقوف على الوضوع على الطبيعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على اسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.





كما شاركت قوات الدفاع المدني تنسيقا مع القوات المسلحة ووزارة البترول، في السيطرة على الحريق الضخم.

التحقيق في الحادث.





وأمر النائب العام بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة العامة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.





وفي سياق متصل، أغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية اليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.



