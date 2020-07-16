جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:19 ص
الخشت
الخشت
أية حمروشي
حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة بالتصنيف الهولندي "ليدن"، (CWTS Leiden U) لعام 2020، لأفضل جامعات العالم، وذلك باحتلالها المركز الـ 308 عالميًا والأول أفريقيًا لأول مرة، ومتصدرة الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إن جامعة القاهرة حققت تقدمًا هذا العام نحو 34 مركزًا عن تصنيف العام الماضي، متفوقة على مئات الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية الكبرى من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم.

وأشار إلى أن التصنيف وضع الجامعة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم وهو ما يعد إنجازًا للجامعات والتعليم العالي المصري، ويظهر الجامعة في مصاف جامعات المتميزة عالميًا.

وأضاف الدكتور الخشت، أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها، موضحًا أن جامعة القاهرة تساهم في معدل النشر العالمي بعمق وفي القضايا الحيوية التي تؤدي إلى تصدر أبحاثها ضمن الفئة الأكثر إطلاعا عليها على المستوى الدولي.

ويذكر أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا واقليميًا وعالميًا، لتنوع بحوثها في كافة مجالات العلوم والتي اشتملت على العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وعلوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلي العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة في كافة المناسبات.

وجاء ترتيب الجامعات المصرية كالتالي: جامعة القاهرة في الصدارة المرتبة 308 عالميا، ثم جاءت جامعات عين شمس في المرتبة 576 عالميا، والمنصورة في المرتبة 667 والاسكندرية 700، والزقازيق 804، وأسيوط 914، وطنطا أخر الجامعات المصرية في التصنيف حيث جاءت في المرتبة 1020 عالميًا.
جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي
جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي
جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي
جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي
جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي
جامعة القاهرة 308 عالميًا .. والأولى أفريقيًا ومصريًا في تصنيف "ليدن" الهولندي

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