بعد نجاح " حبيتك بالتلاتة".. نداء شرارة تجدد تعاونها مع الشاعر أحمد حسن راؤول

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تقوم المطربة نداء شرارة حاليًا بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول، في أغنية جديدة، تحمل الطابع الرومانسي، ولكن لم يتم الاستقرار علي اسمها، وهي من ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وفي سياق آخر، تعاونت نداء شؤارة مع الشاعر أحمد حسن راؤول من قبل في أغنية "حبيتك بالتلاتة"، وهي من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي.


والجدير بالذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل عنوان"شروط"،وهي من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع جان مارى رياتشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

أخبار تهمك

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ ساعة و 12 دقيقة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

منذ أقل من ساعتين

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

09:45 ص

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام