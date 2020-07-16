بعد نجاح " حبيتك بالتلاتة".. نداء شرارة تجدد تعاونها مع الشاعر أحمد حسن راؤول

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تقوم المطربة نداء شرارة حاليًا بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول، في أغنية جديدة، تحمل الطابع الرومانسي، ولكن لم يتم الاستقرار علي اسمها، وهي من ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وفي سياق آخر، تعاونت نداء شؤارة مع الشاعر أحمد حسن راؤول من قبل في أغنية "حبيتك بالتلاتة"، وهي من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي.





والجدير بالذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل عنوان"شروط"،وهي من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع جان مارى رياتشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.