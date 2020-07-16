الإمارات تبدأ التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، عن بدء التجارب السريرية في أبوظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لفيروس كورونا.

وأشارت السلطات الصحية الإماراتية، إلى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح، مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشف عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، عن تفاصيل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المحتمل.

وأوضح العويس أن هذه المرحلة تتضمن إجراء دراسة بحثية حول نوعين من التطعيمات، وذلك بمشاركة أكثر من 15 ألف متطوع، مشدداً أنه يتم تبني أفضل المعايير العلمية المتبعة عند إجراء هذه النوعية من الدراسات الطبية، ولفت إلى أن نجاح هذه المرحلة والتأكد من سلامة اللقاح يعنيان البدء بمرحلة التصنيع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتمدت تقنية «دي. بي. آي» (DPI) القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وقد أعلن وزير الصحة الإماراتي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات أمس، عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس «كورونا» المستجد على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي، ما يمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الهادفة إلى التأكد من سلامة اللقاح وفعاليته على شريحة أكبر من الأفراد.

ولفت العويس، إلى أن إجراء المؤسسات الطبية المختصة في الدولة أكثر من 4 ملايين فحص طبي كجزء من استراتيجية الإمارات الهادفة إلى توسيع نطاق الفحوص، مشيداً بهمة أبطال خط الدفاع الأول وجهودهم الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان صحة أفراده.