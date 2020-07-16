الإمارات تبدأ التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، عن بدء التجارب السريرية في أبوظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لفيروس كورونا.

                 

وأشارت السلطات الصحية الإماراتية، إلى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح، مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشف عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، عن تفاصيل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المحتمل.

 

وأوضح العويس أن هذه المرحلة تتضمن إجراء دراسة بحثية حول نوعين من التطعيمات، وذلك بمشاركة أكثر من 15 ألف متطوع، مشدداً أنه يتم تبني أفضل المعايير العلمية المتبعة عند إجراء هذه النوعية من الدراسات الطبية، ولفت إلى أن نجاح هذه المرحلة والتأكد من سلامة اللقاح يعنيان البدء بمرحلة التصنيع.

 

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتمدت تقنية «دي. بي. آي» (DPI) القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

 

وقد أعلن وزير الصحة الإماراتي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات أمس، عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس «كورونا» المستجد على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي، ما يمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الهادفة إلى التأكد من سلامة اللقاح وفعاليته على شريحة أكبر من الأفراد.

 

ولفت العويس، إلى أن إجراء المؤسسات الطبية المختصة في الدولة أكثر من 4 ملايين فحص طبي كجزء من استراتيجية الإمارات الهادفة إلى توسيع نطاق الفحوص، مشيداً بهمة أبطال خط الدفاع الأول وجهودهم الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان صحة أفراده.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا المنظمه العالميه المرحلة الثالثة الصحه العالميه التجارب السريرية الامارات

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 22 ساعة

هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

جامعة بريطانية تعلن بدء مرحلة جديدة لتجارب لقاح كورونا

الصين تعلن نجاح التجارب الأولية لأول عقار ضد كورونا

نجاح التجارب على البشر.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الصيني

بالتجارب العلمية.. 3 دول عربية تبحث عن علاج لكورونا

أحدهم تجرى في الإمارات.. تجارب لقاحات الصين لعلاج كورونا

الإمارات تدشن أول مرحلة ثالثة في العالم من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

09:45 ص

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام