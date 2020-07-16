رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن التطورات الأخيرة في ملف مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال شوبيرأثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت: "رمضان صبحي حسم موقفه وقرر أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي وما تردد عن وجود عروض من براميدز أو الزمالك غير حقيقي".





وأضاف: "هناك عروض أوروبية من أجل التعاقد مع صبحي لكنها لا تليق به، حيث جاءت عروض ضعيفة من أندية إيطالية وألمانية وتركية ".





وتابع:"الموقف النهائي لرمضان سيتحدد خلال 10 أو 15 يوما وما تردد عن رغبة هيدرسفيلد في الحصول على 7 ملايين إسترليني غير حقيقي, من الممكن أن يحسم الأهلي المفاوضات عند 3 ملايين أو 3 ملايين و600 ألف إسترليني".





وأردف قائلًا: "في حال ضم الأهلي لرمضان صبحي سيكون ذلك بشكل نهائي ولمدة 5 مواسم وسيحصل صبحي على أعلى عقد في تاريخ النادي".





وعن الدولة الأقرب لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، اختتم شوبير حديثه قائلًا: "الإمارات خارج المشهد ولم تتقدم بعرض الدول التي تسعى للتنظيم هي قطر ومصر وتونس والمغرب".