اجتماع وزاري لتطوير مجمع التحرير.. وعرض استثماري أمريكي للمشروع

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:10 ص
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
وزير السياحة والآثار: نهدف أن يكون مجمع التحرير مبنى متعدد الوظائف والأغراض؛ يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تطوير مجمع التحرير يجرى وفقًا لخطة الحكومة للاستفادة من الأماكن والمبانى الحكومية التي يمكن استثمارها في الدولة بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة لميدان التحرير نفسه

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لبحث تطوير مجمع التحرير؛ وإعادة الاستغلال الأمثل له، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

خلال اللقاء أوضح "العناني" أنه بعد إجراء عدد من المناقشات مع المستثمرين تم التوصل لمجموعة من المقترحات والعروض منها أن يكون مجمع التحرير مبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة؛ مشيرًا إلى أنه يمكن تقسيم المبنى إلى مول تجاري كبير بالأدوار الأولى، خاصًة أن هناك جراچين كبيرين بالمنطقة وهما جراچ التحرير وجراچ عمر مكرم، مضيفًا أن باقى تقسيمات المبنى يتكون عبارة عن مجموعة من الإنشاءات المتنوعة كالبنوك والمطاعم وغيرها بالأدوار في منتصف المبنى، على أن تكون الأدوار الآخيرة فندق سياحي. 

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة العروض الفنية والمالية الاستثمارية المقدمة بشأن إعاد استغلال مجمع التحرير من جانب المستثمرين؛ والوصول إلى أفضل تلك العروض.

وأكدت أن خطة تطوير مجمع التحرير تجرى وفقًا لخطة الحكومة للاستفادة من الأماكن والمباني الحكومية والمناطق التي يمكن استثمارها في الدولة، بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته أكد وزير الإسكان، أنه من المهم أن تجرى الأبحاث والدراسات من قبل المطور أو المستثمر؛ حسب طبيعة رؤيته الاستثمارية لطبيعة المكان، وأهمية دراسة كل المقترحات المقدمة في إطار العوائد منها، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة لميدان التحرير نفسه. 
وفيما أشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بدراسة استغلال المجمع على عدة محاور لوضع رؤية لتطوير المبنى، 

وأشار إلى الاتصالات التي أجراها الصندوق مع السفير الأمريكي للتباحث حول العلامات التجارية أو المولات العالمية التى من الممكن أن تقوم بالاستثمار في مصر. 

وأوضح أن شركة أمريكية قامت بتطوير أحد المولات الضخمة بالمملكة العربية السعودية؛ وهي من أبدت استعدادها للاستثمار في تطوير مبنى مجمع التحرير، مؤكدًا أن الغرض الرئيس من مجموعة المقترحات والدراسات عن المبنى هو رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مؤكدًا أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى بحيث نضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الوسطى ما بين شرق وغرب القاهرة. 

وخلال الاجتماع تم استعراض تصور لفكرة تطوير مجمع التحرير من قبل صندوق مصر السيادي؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على الاعتماد على مقاربة علمية في دراسة تطوير مجمع التحرير عن طريق تنفيذ بعض الخطوات، والدراسات حول كيفية أن يصبح المبنى مكملًا للمباني الأخرى في المنطقة ويضيف لخطة تطوير وسط البلد، كما تم استعراض لعدد من الشركاء الاستثماريين المقترحين للمشاركة بالمشروع.

يذكر أن مجمع التحرير قام بتصميمه المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وهو مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 دورًا، وكانت تكلفة إنشائه قرابة 2 مليون جنيه، وقد تم بناؤه على مساحة 28 ألف متر، وارتفاعه 55 مترًا وبه 1356 حجرة، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدان التحرير مصر مجمع التحرير صندوق مصر السياجي تطوير مجمع التحرير

أخبار تهمك

هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ ساعة و 11 دقيقة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 22 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"التخطيط": زيادة استثمارات الصناعات البترولية بنسبة 95%

"النقل": لقاءات مكثفة لوضع التصور النهائي لتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديد

اجتماع بين وزيري التخطيط والنقل لدراسة توطين صناعة الوحدات المتحركة

توقيع عقد تطوير "باب العزب" في القلعة بالتعاون مع وزارة التخطيط

متحف وسوق ومسرح.. تفاصيل تطوير باب العزب في القلعة

بعد الموافقة على تطويرها.. 8 معلومات عن منطقة باب العزب (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

09:45 ص

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام