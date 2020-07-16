برشلونة يصرف النظر عن خلافة تشافي لسيتين

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن وضع تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري تغير داخل برشلونة الإسباني.


وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة كان قد أكد في وقتٍ سابق أن كيكي سيتين سيقود الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا وأنه سيستمر مع البارسا في الموسم المقبل أيضًا.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من ذلك تتحدث الكثير من التقارير الصحفية عن أن مستقبل سيتين وأوضحت أنه يبدو غامضا مع برشلونة ومرتبط بما سيحققه في بطولة دوري أبطال أوروبا وهو ما أعاد اسم تشافي مجددا للتردد داخل قلعة كامب نو.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تشافي كان عليه إجماع كبير عندما حاول برشلونة التعاقد معه قبل سيتين.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ما حدث في شهر يناير الماضي خلال مفاوضات الدوحة بعد أن شرح تشافي خطته ومشروعه التدريبي ورفضه تولي قيادة برشلونة في منتصف الموسم غير موقف مسئولي برشلونة من تشافي وأصبح هناك من يعارض قيادته للفريق.

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