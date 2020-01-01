"انت اطرق بابي الحلقة 2".. أحداث الحلقة الثانية ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة





ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 2 الثانية ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.





وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 2 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.





انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل،



