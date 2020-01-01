"انت اطرق بابي الحلقة 2".. أحداث الحلقة الثانية ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة
الخميس 16/يوليه/2020 - 09:53 ص
"انت اطرق بابي الحلقة 2".. أحداث الحلقة الثانية ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة
ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 2 الثانية ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.
وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 2 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.
انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل،
وعن أحداث انت اطرق بابي الحلقة 2 تدور القصة حول بنت مجتهدة تحلم للوصول إلى مرحلة تعليمية كبيرة من خلال منحة تساعده في إكمال حلمها في التعليم، ولكن سرعان ما تفاجأ برجل أعمال يعيقها في الوصول إلى حلمها وتتظاهر بأنها مخطوبة له لمدة قصيرة، وتنتهي أحداث الحلقة الثانية، ليتشوق المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقات السابقة.
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