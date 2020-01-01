يوفنتوس ضد ساسولو.. مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي (تفاصيل)

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:45 ص
يوفنتوس ضد ساسولو
يوفنتوس ضد ساسولو
انتهت مباراة يوفنتوس ضد ساسولو بالتعادل الإيجابي في مباراة مثيرة للغاية، أقيمت على ملعب "مابى"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضد ساسولو
انتهى الشوط الأوي بين يوفنتوس ضد ساسولو بتسجيل فريق يوفنتوس هدفين مقابل هدف من جانب اللاعب البرازبلي دانيلو في الدقائق الأولى من عمر المباراة، والهدف الثاني جاء في الدقيقة الـ12 من الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 12.

واستحوذ اللاعب فيليب ديوريتشيتش على الكرة ليسجل الهدف الأول لصالح ساسولو في شباك يوفنتوس في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

أما في الشوط الثاني، سجل ساسولو هدفين عن طريق دومينيك بيراردي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 51، وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 54.

ومن جهته سيطر اللاعب البرازيلي اليكس ساندرو على الكرة ليسجل هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 64 من ضربة رأس.

وبتلك النتيجة يتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 77 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتالانتا، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

منذ ساعة الا ربع

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ ثلث ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

08:33 ص

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام