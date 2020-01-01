يوفنتوس ضد ساسولو.. مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي (تفاصيل)

انتهت مباراة يوفنتوس ضد ساسولو بالتعادل الإيجابي في مباراة مثيرة للغاية، أقيمت على ملعب "مابى"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.





يوفنتوس ضد ساسولو

انتهى الشوط الأوي بين يوفنتوس ضد ساسولو بتسجيل فريق يوفنتوس هدفين مقابل هدف من جانب اللاعب البرازبلي دانيلو في الدقائق الأولى من عمر المباراة، والهدف الثاني جاء في الدقيقة الـ12 من الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 12.





واستحوذ اللاعب فيليب ديوريتشيتش على الكرة ليسجل الهدف الأول لصالح ساسولو في شباك يوفنتوس في الدقيقة 29 من زمن المباراة.





أما في الشوط الثاني، سجل ساسولو هدفين عن طريق دومينيك بيراردي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 51، وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 54.





ومن جهته سيطر اللاعب البرازيلي اليكس ساندرو على الكرة ليسجل هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 64 من ضربة رأس.





وبتلك النتيجة يتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 77 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتالانتا، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 47 نقطة.