مصنع قادر: ننتج الكمامة "n 95" لأول مرة في مصر

قال اللواء مهندس أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إنهم ينتجون كمامة مكونة من 3 طبقات بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف كمامة يوميا، وبجودة عالية.





وأشار "منظور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن استخدام الكمامة المكونة من 3 طبقات يكون من 4 إلى 6 ساعات يوميا، منوها بأنهم بدأوا إنتاج الكمامة "n 95" لأول مرة في مصر.





ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إلى أن كافة الكمامات من نوعية "n 95" كان يتم استيرادها من الخارج، ولكن الإنتاج المحلي بدأ يظهر الآن في الأسواق.





الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.



