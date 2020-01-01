تفاصيل جديدة حول حادث فيلا نانسي عجرم

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بعد تعرض فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير من قبل محمد حسن الموسى والتي انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.



ظهرت نانسي عجرم بكاميرات المراقبة أثناء اقتحام السارق للفيلا الخاصة بها، عبر البر‘مو الخاص التي قامت منصة شاهد ببثه.





وكانت نانسي عجرم مرتدية ملابس النوم وتركض، وفي نفس اللحظة تم إطلاق الرصاص من قبل زوجها فادي الهاشم على السارق.



يذكر أن الادعاء العام اللبناني أحال فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، إلى التحقيق بعد الحادث، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.



وسيعرض اليوم فيلم وثائقي يمثل حادث فيلا نانسي عجرم وزوجها بالتفاصيل الكاملة عبر منصة شاهد.نت.