مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أجري اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية، صباح اليوم الخميس، على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.


وأكد مدير الإدارة خلال جولته على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، فضلا عن حظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق من 12 بعد منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي فيروس الكورونا "كوفيد 19".

ونبه مدير المرور على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

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قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال علي الطرق كما تم شن حملات مرورية علي الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ويتم شن حملات علي السيارات للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات.


وأكد مدير الإدارة على تواجد القوات والاقوال الامنيه علي الطرق السريعه علي مدار الـ 24 ساعة وتهيب الادارة العامه للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطبيق قرار حظر سير سيارات النقل علي الطريق الدائري من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 12 منتصف الليل تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتأكيد علي المتابعة المستمرة لقرار الحظر.

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