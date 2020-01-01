مؤمن خليل يستعد لطرح أغنية "إلا الذكريات"

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


فرغ المطرب مؤمن خليل نجم برنامج أراب أيدول من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "إلا الذكريات"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علاء مناع، ألحان أحمد محيي، توزيع أسامة سامي، مكس وماستر ياسر أنور.

وفي سياق آخر، طرح مؤمن خليل مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "قعدة حلوة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام حسن، وألحان وتوزيع أسامة سامي، وماستر طاهر صالح، وشارك معه في الكليب هايدي موسى، محمود حافظ، محمد سراج، مصطفى جاد، شيماء الشايب، محمد موسى، شريف مدكور، وشريف إسماعيل.

والجدير بالذكر أن "مؤمن خليل" شارك في الموسم الثالث من برنامج المواهب "آراب أيدول"، وعرفه الجمهور بعد ذلك.

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