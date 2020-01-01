الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم، وجود عرض من أحد أندية الدوري السعودي، لضم نجم الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ويريد نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع يوسف أوباما، صانع ألعاب نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت التقارير، أن الزمالك يشترط شرطاً واحداً قبل دراسة عرض الأهلي السعودي، وذلك بتمديد عقد اللاعب.





وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك في صيف عام 2021، ويطمح النادي الأبيض في تجديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة، قبل السماح له بالاحتراف.





ولا يرغب الزمالك في ترك أوباما على سبيل الأعارة قبل تجديد عقده، خشية الرحيل عن الزمالك، والانضمام لأي فريق آخر.





وتشير تقارير صحفية، لمتابعة النادي الأهلي المصري لموقف أوباما رفقة القلعة البيضاء.