القبض على حليمة بولند بسبب فيروس كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تم إلقاء القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك لعدم إلتزامها بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

فقد كسرت حليمة بولند شروط الحظر المتطابقة على العالم بأكمله، وخرجت للتجول دون تصريح من الأمن الخاص بمدينة الكويت.

وتم إحتجازها في السجن ويحقق معها بسبب جريمة ما افتعلته وكسرها للاجراءات، والذي أدى على إثره إستعانتها ولأول مرة بالاعلامي علي أحمد أثناء تقديمه برنامجه "هنا الكويت" لينقذها بما وقعت فيه.

يذكر أن الإعلامية حليمة بولند قررت مقاطعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التعليقات المسيئة التي تُكتب لها وعدم احترام خصوصيتها كإنسانة قبل أن تكون نجمة.

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