حاكم تكساس عن الإغلاق المحتمل: "الاجابة لا"

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
رفض حاكم ولاية تكساس جريج أبوت أي فكرة لإعادة فرض عمليات الإغلاق يوم الأربعاء، حتى مع استمرار انتشار الفيروسات التاجية بسرعة عبر ولاية لون ستار، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال لشبكة سي إن إن في هيوستون "أتلقى هذا السؤال، تقريبا ألف مرة في اليوم. الناس يشعرون بالذعر، معتقدين أنني على وشك إغلاق تكساس مرة أخرى.. الاجابة لا. ليس هذا هو الهدف".

يأتي ذلك بعد أن أبلغت الدولة عن أعلى قفزة يومية في الحالات الجديدة والوفيات. وأشار أبوت إلى التعليقات الأخيرة التي أدلى بها مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التي توضح إن الفيروس يمكن السيطرة عليه إذا ارتدى الجميع الكمامات لمدة أربعة أسابيع.

قال أبوت "لا يوجد إغلاق.. كل ما نحتاجه هو أن يرتدي الناس قناعًا. إذا كان الجميع يرتدون قناعًا، فلن يتم إغلاق أي شيء".

كما وجه أبوت رسالة حول القدرة على التكيف، قائلا "نحن على بعد بضعة أشهر فقط" من الحصول على العلاجات الطبية، ثم "بضعة أشهر بعد ذلك" للقاحات.

وأضاف "هذه فترة زمنية قصيرة للغاية"، مجادلًا بأن الناس سيعودون إلى وضعهم الطبيعي قريبًا إذا تمكنوا من الثبات خلال الأشهر القليلة القادمة.

وفي الوقت نفسه، أفادت بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة أبلغت عن 66.273 إصابة جديدة بفيروس كورونا و941 حالة وفاة مرتبطة بها اليوم.

وبذلك يرتفع المجموع الوطني إلى 3،497،847 اصابة و137،407 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

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