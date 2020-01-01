راس كرو: "هناك احتمالية لعودة فيلم "المصارع" مرة ثانية"



وفي حواره الجديد مع الشبكة، قال راسل كرو أنه يعلم بأن شخصيته في الفيلم قد توفيت في نهايته، ولكن يمكن إعادة صياغة ذلك في سيناريو متقن اذا ما اتخذت الشركة المنتجة قرار بعودة العمل على جزء جديد.



وقال موقع ديد لاين أن كرو أجرى حوار مع إحدى شبكات التليفزيون الأمريكية المختصة باخبار المشاهير، وعبر عن امنياته بعودة الفيلم مع امكانية حل ازمة وفاة الشخصية التي يجسدها في نهايته.