تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:24 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
ننشلا لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 16/7/2020، ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود البلاد اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، ويكون الطقس معتدل السواحل الشمالية، ولطيف في ساعات الليل المتأخرة.

وعن تفاصيل حالة الطقس في الصعيد، يشهد الطقس في شمال الصعيد حرارة ويكون شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدلًا على كليهما ليلًا، وعن الرياح فتكون معتدلة تنشط أحيانا كما تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية أحيانا,

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 20
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 2925
الزقازيق 35 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 30 23

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

منذ أقل من ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 16 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 21 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

08:33 ص

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام