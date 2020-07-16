تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

ننشلا لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 16/7/2020، ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود البلاد اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، ويكون الطقس معتدل السواحل الشمالية، ولطيف في ساعات الليل المتأخرة.





وعن تفاصيل حالة الطقس في الصعيد، يشهد الطقس في شمال الصعيد حرارة ويكون شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدلًا على كليهما ليلًا، وعن الرياح فتكون معتدلة تنشط أحيانا كما تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية أحيانا,





درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 31 20

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 2925

الزقازيق 35 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 30 23