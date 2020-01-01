رسالة قوية لريهام حجاج لمتنمري السوشيال ميديا بعد إصدار قانون مجلس الوزراء

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام حجاج بهذه الصورة موجهة رسالة لمتنمرين السوشيال ميديا وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعقوبة لمدة ستة أشهر للمتنمرين عبر السوشيال.

وكتبت ريهام حجاج قائله: "آخيرا قانون للسوشال ميديا.. 6 شهور حبس و غرامة 30 ألف جنية.. كله يخلي باله من تعليقاته بقا".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي.

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