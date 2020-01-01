انطلاق تصوير فيلم "قمر 14" في هذا الموعد

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يبدأ صناع فيلم"قمر 14" في تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، وذلك يوم السبت المقبل، والفيلم يضم خمس خطوط درامية، ولكل خط منهم حكاية درامية،الحكاية الأولى تحدث بين غادة عادل، كريم أنور، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والحكاية التانية فتتم بين أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة تكون بين أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

والحكاية الرابعة تتم بين دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، ليلى عز العرب، والحكاية الخامسة تحدث بين خالد النبوي وشيرين رضا.



وفي سياق آخر، شارك الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من إخراج محمد علي، تأليف أيمن سلامة، بطولة ريهام حجاج، محمود ‏حميدة ‏، كريم ‏قاسم، ‏‏نسرين ‏أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، هاني عادل.

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