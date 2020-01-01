أحمد فلوكس: "أنا راجل حقاني ومبخافش"

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يحرص الفنان أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع مُحبيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد فلوكس صورة له وهو مستقل فرسه، وعلق عليها قائلاً :"في يوم من الأيام، و أنا لا أعمل رغم نجاحي و في عز سواد أيامي، قولت كلمه حق و هي حقيقة كانت و مازلت الحق و لم اخف أبدًا، و مقولتش أنا مالي، و قفت و قولت كلمة حق لبلدي، و بسبب كلمه الحق دي اتحاربت من ٤ دول و ٧ قنوات تابعة لهم غير اجهزتهم، ماخفتش و ماهمني و كنت واقف لوحدي و ماهمنيش علشان أنا كنت علي حق".



وتابع أحمد فلوكس قائلاً :" اللي عارفني كويس عارف إن أنا راجل و حقاني و مابخفش، مهما كنت أملك من عيوب و لكن راجل و حقاني، بنيت نفسي بنفسي تعبت و شقيت قوي علشان ابقي بني آدم و من الصفر، بطولي و من غير أي ضهر كنت بعافر لبناء اسم محترم و قفت أمام جميع عواصف الحياة و أمام العواصف الناتجة عن النجاح، وكان ربنا هو خير سند وخير القوة،و كان حب الناس و النجاح في عملي هو خير رد علي جميع الأعداء إن القوه تأتي من الحق و من عند الله ".



وأضاف أحمد فلوكس قائلاً:" اللي مخافش زمان عمره مايخاف دلوقتي، و اللي وقف أمام دول بقنواتها و مخافش عمره مايخاف من ظلم أو غدر أو إفتراء و عمره ما يخاف من ما يدبر له في الخفاء او في ظهره او الخيانه، بل بالعكس يذيدني قوة، الحق يكون في العلن و يكون سيفه هو الرجوله و المواجهه و الاصرار مهما كان امامه من اعداء و الباطل دايمًا يكون في الخفاء و يكون سيفه هو أحقر البشر و أشباه الرجال و الكدب و التضليل، و الخسة و الخداع، الحق و الدفاع عنه أخلاق الرجال و الباطل و المساندة له دايمًا اخلاق العاهرات، فإن كنت عاهرة أحظر من ظلم الرجال".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية فيلم "الممر"وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.