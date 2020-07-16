هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.





وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "أن تتغلب على مثل هذا الفريق فعليك أن تحظى بالعديد من الأمور من الدفاع والهجوم، ولكن الحظ كان بجانبنا اليوم".





وواصل: "كنت أفكر في ردة فعل اللاعبين بعد الهدف الذي استقبلناه، وهم من رغبوا بالعودة وذلك توضح على أرضية الملعب في الشوط الثاني".





وأكد مدرب ارسنال أنه لا يعلم ما إذا كان سيحصل على دعم مادي ام لا، وأيضاً وضح أن هذا الأمر يقلقه للغاية قبل التحضير للموسم الجديد.