الشمس يواجه اتحاد الشرطة وديًا

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل


يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس ضيفاً على نظيره نادي اتحاد الشرطة، وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد الشرطة بالعباسية استعداداً لعودة القسم الثالث.

وعاد فريق الشمس للتدريبات الجماعية وسط الإجراءات الاحترازية استعداد لاستئناف النشاط الرياضي، وتعد هذه الودية هى الاولى التى تقام بين أندية القسم الثالث منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الشمس المركز السادس برصيد 39 نقطة بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي اتحاد الشرطة في المركز الثامن برصيد 37 نقطة .

ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد علي لاشراك كل اللاعبين الجدد لتحقيق الانسجام والوصول لأقصى درجات اللياقة البدنية والمستوى الفني الجيد لخوض منافسات الموسم المقبل من بطولة الدوري.

ويقود الجهاز فنيًا وإداريًا لفريق الشمس، أحمد علي المدير الفني، وطاهر الليثي مدرب عام، ومحمد فتحي، ومحمود فتحي مدرب حراس، ويوسف السيد، ومحمود عبد الظاهر ، واحمد عماد.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

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