أسعار الدولار اليوم الخميس 16-7-2020 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الأسبوع

استقرت أسعار الدولار اليوم الخميس 16-7-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد موجة من تراجعها في البنوك المصرية، مع عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية من جديد ما رفع حصيلة الدولة من العملة الخضراء.





وعادت أسعار الدولار الانخفاض الجديد دون مستويات 16 جنيه، بعدما ارتفعت عن هذه المستويات خلال أزمة كورونا بسبب زيادة الطلب على الدولار، ونزوح للاستثمارات الأجنبية من كافة الأسواق الناشئة.





وانخفض سعر الدولار في البنك المركزي ليصل إلى مستويات 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلى ومصر مستويات 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.





وانخفضت أسعار الدولار في بنك عودة والمصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي؛ لتصل إلى مستويات 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.





هبط سعر الدولار 8 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.









وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.





وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.









سجلت أسعار الدولار أدني مستوي فى شهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسواق العالمية.





وتأني خسائر الورقة الخضراء وسط مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات بدعم آمال إيجاد لقاح للوباء ورغم استمرار الارتفاع القياسي في عدد إصابات الفيروس.





ويترقب المستثمرون بدء موسم نتائج الأعمال للشركات الأمريكية عن أدائهم المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك خلال هذا الأسبوع.





وفي بيانات اقتصادية، سجلت موازنة الولايات المتحدة عجزاً قياسياً بقيمة 864 مليار دولار خلال الشهر الماضي.









وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة 1.1353 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 107.30 ين.





وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2575 دولار، كما استقر مقابل العملة السويسرية عند 0.9417 فرنك.





وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 96.38، بعد أن سجل مستوى 96.270 في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو الماضي.











