هاميلتون يخطط لتحقيق رقم قياسي جديد في فورمولا 1

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
وكالات

سيفعل ماكس فرستابن سائق رد بول كل ما في وسعه لمنع لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرات من إكمال ثلاثية مرسيدس في انطلاق موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ومعادلة رقم قياسي آخر لمايكل شوماخر في المجر الأحد المقبل.

 

وانطلق فرستابن من الصف الأول في أول سباقين هذا الموسم في النمسا لكن الانتصار ذهب إلى فالتيري بوتاس ثم هاميلتون على الترتيب لتزداد حدة المنافسة.

 

وربما تشهد حلبة هانجرورينج خارج بودابست انتصار فرستابن الذي انطلق من المقدمة في العام الماضي قبل أن تتآكل إطاراته ويتجاوزه هاميلتون إلى الصدارة قبل أربع لفات من النهاية.

 

وتتناسب خصائص الحلبة البطيئة والمليئة بالمنعطفات مع سيارة رد بول.

 

رقم شوماخر

 

وجائزة المجر الكبرى مفضلة لدى هاميلتون الذي انتصر هناك سبع مرات ويمكنه معادلة رقم شوماخر القياسي بتحقيق ثمانية انتصارات في جائزة كبرى واحدة.

 

وفعل أسطورة فيراري، الذي يبدو أن رقمه القياسي بالانتصار 91 مرة لن يصمد أمام هاميلتون الذي احتفل بفوزه 85 الأحد الماضي، ذلك في جائزة فرنسا الكبرى في حلبة ماني كور في الفترة ما بين 1994 و2006.

 

وأبلغ هاميلتون الصحفيين بعد الفوز بجائزة ستايريان الكبرى "في كل مرة يتم تذكيري بأرقام شوماخر القياسي أشعر بحالة من الذهول. أحببتها دائما، المجر".

 

وأضاف السائق البريطاني الذي يتأخر بست نقاط عن فالتيري بوتاس متصدر الترتيب العام "يمكنكم القول إن بودابست ومونتريال من (الحلبات) المفضلة لدي خاصة في بداية مسيرتي. لذا أنا متحمس للعودة إلى هناك".

 

وزاد: "إنها الحلبة التي يقدم فيها رد بول أداء رائعا في المعتاد. أتذكر أن (رد بول) تصدر السباق في العام الماضي. الأمر لن يكون سهلا".

 

وسبق أن انتصر سيباستيان فيتل سائق فيراري مرتين في المجر لكن الفريق الإيطالي اتجه شرقا من النمسا وهو يلعق جراحه التي تسبب فيها بعدما اصطدم السائقان سويا بعد 20 ثانية من انطلاق سباق الأحد الماضي.

 

ويمثل سباق الأحد فرصة لفيتل بطل العالم أربع مرات وزميله شارل لوكلير لاستعادة رباطة جأشهما رغم خيبة الأمل المنتظرة بسبب الأداء السيء للسيارة.

 

وقال فيتل "أنا متفائل في المعتاد وعلى الأقل ليس علي الانتظار طويلا لقيادة السيارة والمنافسة لذا دعونا نأمل أن تكون المجر مكانا أفضل لنا".

 

وسيكون السباق، الذي سيقام بدون جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا، صعبا للجميع في ظل القيود الصارمة المفروضة في المجر وهو ما يعني أن الفرق لا تستطيع مغادرة الفنادق سوى للذهاب إلى الحلبة أو المطار.

 

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول "تركيزنا منصب على ما سيحدث على الحلبة ولا نهتم ببقائنا في غرفة في فندق".

 

وتابع "نعلم أن هناك فجوة علينا القتال لتقليصها في المنافسة على بطولة العالم وهذا ما سنفعله".

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