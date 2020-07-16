حلا شيحة: اللي جاي مختلف

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة في هذه الصورة برفقة جميلة من كواليس تصوير فيلم "مش أنا"، وكتبت قائله: "واحنا بنصور اخر مشاهد فيلمنا مش انا بنوتة جميلة طلبت مني صورة ففكرت ساعتها في كل بناتنا والاجيال اللي لسة هتكبر".

وتابعت: "يا تري احنا حنبقي سبب لخير وحاجات حلوة تأثر علي حياتهم ولا لا وقررت ان اللي جاي حيبقي مختلف ...علشان هما مسئوليتنا كلنا تصبحوا علي خير".

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" بموسم رمضان 2020 من بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

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