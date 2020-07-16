الأرصاد: وداعا للمفاجأت وتقلبات الطقس الحرجة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:05 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرطوبة مستمرة طوال شهري يوليو وأغسطس، حيث أنهما يعتبران أكثر شهرين حرارة ورطوبة خلال فصل الصيف، حيث تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

ونوه مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الفترة المقبلة لن تشهد أي مفاجآت في حالة الطقس، ولن نتعرض لظواهر جوية حرجة، ولا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بل ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن المعدل.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 16 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس الخميس ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة حيث تصل لـ 80-85% أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، رغم أن درجات الحرارة مازالت حول معدلها الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 36 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس تقلبات الطقس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 20 ساعة

أحدها يوجد أسفلها مدينة للموتى.. تعرف على 5 دول في العالم عبارة عن "مدن"

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ أقل من ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن علاقة صالح جمعة وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 16 ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

درجة الحرارة تصل لـ40.. بيان مهم من الأرصاد

"رياح وأمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة (بيان تفصيلي)

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الأرصاد: كتلة هوائية قادمة من أوروبا تضرب مصر مساء اليوم (فيديو)

الأرصاد تكشف سبب صوت الرعد في الصباح الباكر.. وهل تتكرر؟

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

08:45 ص

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام