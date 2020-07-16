أحمد الشامي للرئيس السيسي: "معاك ياريس ومع قواتنا المسلحة"
الخميس 16/يوليه/2020 - 09:01 ص
روان هيثم
نشر الفنان أحمد الشامي مجموعة من الصور الجديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب أحمد الشامي داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "معاك يا ريس و مع قواتنا المسلحة، اي حد يقدر يفهم ان في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا و سبحان الله في نفس اليوم يتم البدء في ملئ سد النهضة اللي اثيوبيا اعلنتها بشكل رسمي اكيد كل ده متفق عليه".
وتابع: "ربنا معاك يا ريس و مع جشنا و حكومتنا و ان شاءالله محدش يقدر علي مصر تحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر".
يذكر أن آخر اعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وإدوارد وأحمد مجدي وآيتن عامر وسارة الشامي.
وكتب أحمد الشامي داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "معاك يا ريس و مع قواتنا المسلحة، اي حد يقدر يفهم ان في يوم واحد تركيا تعلن نية اعتداءها علينا و سبحان الله في نفس اليوم يتم البدء في ملئ سد النهضة اللي اثيوبيا اعلنتها بشكل رسمي اكيد كل ده متفق عليه".
وتابع: "ربنا معاك يا ريس و مع جشنا و حكومتنا و ان شاءالله محدش يقدر علي مصر تحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر".
يذكر أن آخر اعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وإدوارد وأحمد مجدي وآيتن عامر وسارة الشامي.