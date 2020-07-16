"عدى الكلام" لسعد المجرد تحقق 2 مليون مشاهدة منذ طرحها

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حققت أغنية عدى الكلام للفنان سعد المجرد 2 مليون مشاهدة منذ طرحها أمس عبر موقع "يوتيوب".



وصرح سعد لمجرد في فيديو عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال فيه : " حداد على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء ...سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بإذن الله".



يذكر أن "سعد" كان يريد عرضها يوم وفاة الفنانة "رجاء الجداوي" ولكنه رفض حداداً على روحها، وقال عبر حسابه: "احتراماً لروح الفنانه الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل طرح العمل الجديد و سأخبركم قريباً بالموعد، آللهم أرحم السيدة رجاء وأجعل مثواها الجنة".





من جانبه صرح المطرب بتفاصيل عن الأغنية ، حيث ظهر فيها بهيئة الممثل العالمي "هيو جاكمان" في فيلمه "The Greatest Showman" بزي لاعبين السيرك ، وتضمنت مشاهد أكشن متنوعة وتم تصويرها داخل سيرك بالعاصمة "باريس" ، وتحتوي المزيد من ألعاب السيرك.