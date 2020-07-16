شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

سخر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خالد الغندور الإعلامي بقناة النادي الرسمية.

 

ونشر شيكابالا، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مقطع فيديو له، وهو يشاهد البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق.

 

وظهر شيكابالا بعدها في مقطع الفيديو، وهو يشير إلى الساعة ويؤكد أنها (11 ونصف مساءً) ويقول لمن يقوم بتصويره "هل يوجد بندق؟ لا.. سأتناول الفسدق".

 

وجاءت رسالة شيكابالا الساخرة، بعد هجوم الغندور عليه في نفس اليوم، منتقدا عدم ظهور لاعبي الزمالك عبر قناة ناديهم، رغم ظهورهم في برامج أخرى لدرجة أنهم يتركوا المعسكر.

 

وترددت أنباء قوية حول ظهور شيكابالا مع ميدو في حلقة اليوم الأربعاء، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما سخر منه شيكابالا برسالته، بأنه لم يترك معسكر فريقه في منطقة برج العرب.

 

ورد إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك عبر تويتر، على أنباء ظهور شيكابالا في حلقة تلفزيونية مع ميدو قائلاً إن شيكابالا في المعسكر.

أخبار تهمك

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن علاقة صالح جمعة وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 16 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أحدها يوجد أسفلها مدينة للموتى.. تعرف على 5 دول في العالم عبارة عن "مدن"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

08:45 ص

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام