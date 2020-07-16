تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن خسارة فريقه من أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال كلوب في تصريحات صحفية:"تلك اللحظتين قتلتا اللقاء بالنسبة لنا، وأرسنال لم يحصلوا على أي فرصة بعد ذلك، ربما فقط في نهاية اللقاء، ولا يمكنك الفوز عندما تستقبل مثل هذة الأهداف".


وأضاف: "لم نقم بمثل هذه الأخطاء من قبل، وقاموا بمعاقبتنا وهذا أمر جيد لأنه عليك التعلم، والمشكلة لم تكمن في جاهزية الفريق، وأعلم ما سيقوله الناس، ولكننا قدمنا أداء رائع بالمقارنة بأرسنال لم يحظوا بالفرص ولكنهم استغلوا الفرصتين التي حصلوا عليها".


وتابع: "نحن أبطال الدوري حققناه بعد 31 لقاء فقط، وحصلنا على النقاط التي نستحقها، وحظينا بموسم لا يصدق ولا أحد بإمكانه أن يحرم اللاعبين من ذلك".

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