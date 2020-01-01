بوسي شلبي تطالب شركات الإنتاج بالحفاظ على رموز الفن

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طالبت الإعلامية بوسي شلبي المنتجين بضرورة الالتفات لنجوم زمن الفن الجميل، وتوفير أعمالاً لهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت بوسي شلبي صورة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وعلقت عليها قائلة :"ارجوا من شركات الانتاج الحفاظ علي رموز الفن والمبدعين والاستفادة من الخبرة والفن الجميل وتوفير العمل المناسب لهم، فهم قيمة فنية، زمن الفن الجميل".





وجاء ذلك بعدما صرح الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، أنه يتعجب من قرار الفنان لطفي لبيب بإعلان اعتزاله الفن؛ بسبب حالته الصحية التي تمنعه من عدم المشاركة في أي عمل، معلقًا: "حالتي الصحية أخطر من لطفي لبيب، فأنا أعاني من اكتئاب كامل وإحساس تام بالغربة".



وتابع عبد الرحمن أبو زهرة قائلاً :" المخرجين حاليًا لا يفهمونني، فأنا فنان كوميدي، ومعرفش ليه المخرجين يستضيفوني كضيف شرف فقط، فى مارس الماضي احتفلت بمرور 60 عاما علي احترافي الفن، أنا لو ممثلتش أطق أموت، فأنا أعشق المسرح والتلفزيون والإذاعة، وعندي خبرة طويلة فى كافة أفرع التمثيل".