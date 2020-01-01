سحر عبد الحق: اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأولمبي لكرة الصالات في تصفيات إفريقيا

صرحت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي كرة الصالات أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي لكرة الصالات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد السنغال 2022.

وقالت انه تم وضع خطة شاملة لبناء قاعدة على مستوى المراحل السنية في كرة الصالات .

يذكر أن المنتخب الأول لكرة الصالات يبدا الإستعداد لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 في السادس من أغسطس القادم.

كما وافق الاتحاد على مشاركة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا باوغندا.