أستاذ كباري بهندسة القاهرة: شبكة الطرق الجديدة ستوفر الوقت والمال

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:32 ص
طرق
طرق
هدى عبدالرازق
ثمن الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكباري بكلية هندسة جامعة القاهرة، خطة الدولة في إنشاء عدد من الطرق والكباري، والتي سهلت الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، منوها بأنها شبكة الطرق التي نفذت لم تحدث منذ نحو 20 عام، ومكلفة جدا على الدولة ولكن ذات جدوى كبيرة.

وأشار "صالح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الطرق والكباري التي نفذت لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، وتسهيل الوصول لها تم التخطيط لها جيدا، منوها بأن شبكة الطرق الجديدة لا تخدم فقط العاصمة الإدارية ولكن محافظات الجمهورية بأكملها.

ولفت إلى أن الطرق والكباري الجديدة ستوفر على المواطن وقتا، وقيمة استهلاك وقود، فضلا على أنه ستجنبه اختناقات المرور.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، لا سيما من خلال المشروعات الحديثة لمختلف وسائل النقل الجماعي الجاري إنشاؤها، إلى جانب عرض خطة النقل الجماعي ووسائل النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات والتوزيع الجغرافي للمحطات داخل نطاق العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلًا عن المشروعات الإنشائية والمناطق والمجمعات السكنية الرئيسية ومنطقة الأعمال المركزية والنهر الأخضر والحي الحكومي.

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