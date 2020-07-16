انتهاء أزمة محمود كامل ورشا سمير الواقعة بسبب فيلم "بنات ثانوي"

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أوضح المخرج محمود كامل أن الأزمة التي نشأت مع المؤلفة رشا سمير قد انتهت، وكانت الأزمة قد وقعت بعدما اتهمته رشا بسرقة سيناريو فيلم "بنات ثانوي" المعروض حاليًا فى دور العرض منها.

وتحدث محمود كامل في تصريح خاص ببرنامج "et بالعربي"، أكد خلاله عن انتهاء أزمة فيلم"بنات ثانوي" باعتذار رشا سمير، وذلك بعد أن فصلت نقابة المهن السينمائية في الشكوي التي قامت بتقديمها.

تابع محمود كامل أنه تم عقد لجنة من قبل نقابة المهن التمثيلية لمقارنة الفيلم بالسيناريو الذي قامت رشا بكتابته، ووجدوا أن العمل بعيد تمامًا عن السيناريو وليس هناك أي تشابه بينهما.

وأوضح محمود كامل أن هناك جلسة عقدت يوم السبت الماضي وتم انهاء الأزمة خلالها، بعدما قامت رشا بالاعتذار وعلى الفور تم حل هذه الأزمة.

فيلم "بنات ثانوى" من إخراج محمود كامل، تأليف أيمن سلامة، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، هنادي مهنى، محمد جمعة، هدى المفتي، ومجموعة مميزة من النجوم.

أخبار تهمك

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ أقل من ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن علاقة صالح جمعة وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ 38 دقيقة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 15 ساعة

أحدها يوجد أسفلها مدينة للموتى.. تعرف على 5 دول في العالم عبارة عن "مدن"

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

08:45 ص

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام