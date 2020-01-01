3 دول تتفدم لآستضافة الأدوار النهائية للبطولات الإفريقية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن الدول التي سيكون لها احتمالية إستضافة المباريات المتبقية فى دورى أبطال إفريقيا.



وأكد المصدر على عدم وجود أى عرض رسمى من دولة الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.




وأكمل:" أن يوجد 3 دول قد تقدمت بطلب لأستضافة مباراتى الدور نصف النهائى والمباراة النهائية وهى مصر والمغرب وقطر".





وفى خلال الساعات القليلة القادمة سيقوم الاتحاد التونسى لكرة القدم، بتقديم طلب رسمى لاستضافة مباريات الدور النصف نهائي و المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا".




وقد أعلن الاتحاد الإفريقى في وقت سابق، عن إقامة نصف النهائى من مباراة واحدة فى شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف المباريات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن علاقة صالح جمعة وفايلر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: الزمالك صرف نظر عن التعاقد مع نجم بيراميدز لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

11:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام