3 دول تتفدم لآستضافة الأدوار النهائية للبطولات الإفريقية

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن الدول التي سيكون لها احتمالية إستضافة المباريات المتبقية فى دورى أبطال إفريقيا.













وأكد المصدر على عدم وجود أى عرض رسمى من دولة الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

















وأكمل:" أن يوجد 3 دول قد تقدمت بطلب لأستضافة مباراتى الدور نصف النهائى والمباراة النهائية وهى مصر والمغرب وقطر".





















وفى خلال الساعات القليلة القادمة سيقوم الاتحاد التونسى لكرة القدم، بتقديم طلب رسمى لاستضافة مباريات الدور النصف نهائي و المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا".















