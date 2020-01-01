تطور إيجابي في علاقة يوفنتوس وديبالا

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يتأمل يوفنتوس تغيير الوضع الحالب للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، على جميع المستويات، عقب نهاية الموسم الحالي.




ووفقًا لما ورد بصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية:" أن التطور الجديد بشأن علاقة يوفنتوس وديبالا، يتمثل في سريان مفاوضات التجديد بين الطرفين على نحو إيجابية.




وأضافت إن الطرفين اتفقنا على التمديد العقد حتى صيف 2025، مع زيادة راتب ديبالا في العقد الجديد، والإعلان عن تجديد سيكون في شهر أغسطس المقبل، عقب انتهاء الدوري، وقبل استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.




ويذكر أن سيصبح ديبالا أحد اوجه الفريق في الإعلان والتسويق للعلامة التجارية لليوفي، بالإضافة إلى أنه القائد المستقبلي للسيدة العجوز

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