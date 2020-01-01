برفقة ابنتها.. أحدث ظهور لأصالة عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة أصالة نصري، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"".





ونشرت "نصري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها برفقة ابنتها شام، وعلقت قائله: "حضن شامي الحياة".





يذكر أن النجمة أصالة نصري، طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان محمد رحيم.