حقيقة رحيل بادجي عن الأهلي بأمر فايلر





نفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي أكدت رحيل السنغالي آليو بادجي نجم هجوم الأهلي في الموسم المقبل وذلك بناء على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع بديل للنجم السنغالي.

وكشف مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي أن بادجي يعتبر من العناصر الأساسية في حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأكد المصدر أن الحديث حول رحيل بادجي أمر عار تماما من الصحة وأن فايلر لم يتطرق في حديثه حول فكرة تسويق بادجي أو رحيله في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الأهلي تعاقد مع بادجي في يناير الماضي بناء على طلبات ورغبات رينيه فايلر ولكن النجم السنغالي لم يحصل على الفرصة سوى في بعض المباريات ومن ثم توقفت البطولات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد المصدر على أن بادجي مستمر في صفوف الأهلي في الموسم المقبل وأنه لا صحة لم يتردد حول طرح فكرة تسويقه وبيعه في نهاية الموسم أو حتى إعارته.



