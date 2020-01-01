راقصة باليه ومروان حامد اكتشف موهبتها.. ما لا تعرفه عن أمينة خليل بعد خطبتها

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احتفلت الفنانة أمينة خليل، بحفل خطبتها، في حفل بسيط اقتصر على عائلتها وبعض المقربين منها وعائلة العريس، نتيجة للظروف التي انتشرت في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني"، معلومات لا تعرفها عن النجمة "أمينة خليل".



* هي ابنة أخ الموسيقار يحيي خليل، درست التمثيل في الجامعة الأمريكية في القاهرة التي تخرجت منها عام 2009.



* قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفرد» وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.



* درست البالية منذ طفولتها حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي واستديوهات آخرى، بالإضافة لتلقيها عروض ضمن بحيرة البجعة وتركته وبدأت في تعليمه في سن الـ19 عامًا.



* شاهدها المخرج مروان حامد تغني في إحدى الحفلات فرشحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012، وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طرف تالت".



* قدمت عددا من المسلسلات أهمها "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام عام 2014، و"ليالي أوجيني" مع الفنان ظافر العابدين.



* حصلت على جائزة أفضل ممثلة في استفتاء برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي خلال عام 2018، عن دورها في مسلسل "ليالي أوجيني" وفيلم "البدلة".



* تزوجت أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب خلال عام 2015، ثم انفصلت عنه بعد فترة.

