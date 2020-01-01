تحطم طائرة عسكرية تركية.. ومصرح 7 أشخاص

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:35 ص
أردوغان يوقع على طائرة تركية
أردوغان يوقع على طائرة تركية
الفجر
أفادت "روسيا اليوم"، في خبر عاجل، بأن طائرة استطلاع تركية، تحطمت في منطقة شرقي البلاد.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة أسفرت عن مصرع 7 رجال أمن.

هذا، وتشتبك ليبيا حاليا في مواجهات عسكرية بعدة بلاد، مثل سوريا، والعراق، وليبيا التي تطمح في الحصول على ثرواتها من خلال الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج.

ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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