تشافي يبتعد عن قيادة برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة حسموا قرارهم بشأن قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري ونجم برشلونة السابق لقيادة الفريق وخلافة كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني الحالي في الموسم المقبل.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أكد في وقتٍ سابق أن كيكي سيتين سيقود الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وأنه سيستمر مع البلوجرانا في الموسم المقبل أيضًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الكثير من التقارير الصحفية تتحدث عن مستقبل سيتين وأكدت أنه يبدو غامضا مع برشلونة ومرتبط بما سيحققه في بطولة دوري أبطال أوروبا وهو ما أعاد اسم تشافي مجددا للتردد داخل قلعة كامب نو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تشافي كان عليه إجماع كبير عندما حاول برشلونة التعاقد معه قبل سيتين.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ما حدث في شهر يناير الماضي أثناء مفاوضات الدوحة بعد أن شرح تشافي خطته ومشروعه التدريبي ورفضه تولي قيادة برشلونة في منتصف الموسم غير موقف مسئولي برشلونة من تشافي وأصبح هناك من يعارض قيادته للفريق.



