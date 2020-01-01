شاهد.. خبير: "المليشيات الإرهابية أمام الجيش المصري هيتبخروا في 30 ثانية"

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:27 ص
اللواء الدكتور محمود خلف
اللواء الدكتور محمود خلف
الفجر
كشف اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألغى المناورة التي كان أعلن عنها بحجة سوء الأحوال الجوية»، مؤكدا أن مصر رابع أكبر قوة بحرية في العالم.

وأضاف "خلف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخط الأحمر في سرت والجفرة في ليبيا كانت واضحة.

وأشار إلى أن الميليشيات لا تستطيع خوض حرب ضد جيش قائلًا: «لن تستطيع إكمال الحرب لمدة ساعة، ومش هنسمع عنهم تاني، طلعة لمدة 30 ثانية وهيتبخروا»، متوقعًا عدم تحرك الميليشيات تجاه سرت الفترة المقبلة.

وتابع: «إسرائيل ادعت أنها ستمكث في مصر سنوات، وما أخدتش 6 ساعات في الحرب»، مشيرا إلى أن قوات أردوغان تبعد عن سرت 2600 كيلو متر.

وأردف: «أردوغان خاف من القوات المصرية ولغى المناورة ولم الدور ومشي »، مشيرا إلى أن أردوغان لا يستطيع القيام بأي أعمال قتالية أو عسكرية خارج حلف الناتو.

وأكمل: «نحن دولة سلام، لكن والله اللي هيقرب مننا مش هيرجع»، مؤكدا أن الشعب المصري والليبي تجمعهما روابط قوية.

وأعرب عن ترحيب مصر بوفد القبائل اللييبة القادم إلى مصر لتأييد دعوة مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصري بالحفاظ على الأمن القومي في ليبيا.

وأشار خلف إلى أنه ساهم في إنشاء أول كتيبة صاعقة ليبية عقب الثورة الليبية.

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ليبيا بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس الخط الأحمر

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